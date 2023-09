Spaventoso incidente con il camion: la vittima è Marco Frassi

Intrappolato nella cabina del suo camion, precipitato dalla Provinciale 510 e atterrato - dopo un volo di decine di metri - sulla pista ciclabile Vello-Toline: è morto così Marco Frassi, 50enne di casa a Pisogne. Il terribile incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì 21 settembre, all’altezza della galleria Trentapassi di Marone.

Frassi, che lavorava nell’azienda di autotrasporti di famiglia, avrebbe sterzato verso destra per cercare di evitare il frontale con una Nissan Micra che viaggiava nella direzione opposta. In seguito alla collisione con l’auto, il mezzo pesante ha sfondato le barriere di protezione della carreggiata ed è precipitato per circa 60 metri: ha oltrepassato la linea ferroviaria e ha finito per schiantarsi sulla pista ciclabile Vello-Toline. La motrice è rimasta in bilico tra la ciclabile e il lago d’Iseo, mentre il rimorchio sarebbe piombato nel Sebino. In un primo momento si pensava che il camionista fosse stato sbalzato dalla cabina di guida: per questa ragione oltre ai vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale e i sommozzatori arrivati da Milano, che hanno scandagliato le acque del lago.

Poco prima delle 11, il corpo senza vita del 50enne di Pisogne è stato avvistato all’interno della cabina, ridotta ad un ammasso informe di lamiere. Dopo avere escluso l’eventuale presenza di passeggeri, le ricerche sono state interrotte, mentre sono proseguite le complesse operazioni per estrarre la salma di Frassi dalle lamiere. ?L’automobilista coinvolto nello schianto, un 29enne, se la sarebbe cavata con ferite non gravi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Iseo che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

Traffico in tilt, treni sospesi

Il traffico sulla Provinciale è andato in tilt: per tutta la mattinata è stato istituito il senso unico alternato e si sono registrate code chilometriche, soprattutto in direzione di Brescia. Sospesa anche la circolazione dei treni - tra le stazioni di Pisogne, Marone e Zone - a causa della presenza di alcuni detriti del mezzo pesante lungo i binari.