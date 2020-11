Fidanzati ubriachi, ciascuno sulla propria auto: patente ritirata a entrambi

Se bevo non guido, se guido non bevo: mai spot fu meno ascoltato da una coppietta che, a Marone, si è imbattuta in una pattuglia della Stradale di Darfo Boario Terme. Gli agenti si sono trovati costretti a fermare due auto contemporaneamente, in quanto entrambe procedevano sulla Provinciale con andamento incerto e irregolare.

Il controllo ha accertato che i due conducenti non solo si conoscevano, ma erano fidanzati ed avevano passato la giornata al lago insieme: entrambi - però - erano anche in stato di ebbrezza.

Gli agenti hanno quindi ritirato le due patenti di guida, attendendo poi l’arrivo di qualcuno sobrio a cui affidare le due auto. I due fidanzati non potranno riavere la loro patente, che sarà alleggerita di 10 punti, per almeno tre mesi. La sanzione prevista non prevede nessun tipo di riduzione ed è superiore ai 500 euro a testa.