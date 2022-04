Ragazzo tenta il suicidio, garage pieno di monossido: 12 persone in ospedale

Una dozzina di persone in ospedale, per fortuna nessuno di loro in gravi condizioni: ma è grazie al loro intervento che è stata salvata una vita. E' successo a Marone, in una frazione del paese: un giovane si era chiuso in garage con l'intento di farla finita, collegando un tubo dalla marmitta della sua auto fino all'abitacolo, dove si era chiuso dentro.

Ad accorgersi della situazione d'emergenza sarebbe stato un familiare, poi rimasto intossicato dal monossido di carbonio: ha chiesto aiuto e in pochi minuti sul posto sono arrivati Carabinieri, Vigili del Fuoco e soccorritori di ambulanza e automedica.

Sono riusciti a liberare e soprattutto a rianimare il giovane, che era già privo di sensi. Ma durante le operazioni di soccorso, come detto, almeno una dozzina di persone – tra carabinieri, soccorritori, familiari e vicini di casa – avrebbe aspirato troppo monossido: quindi sono stati tutti ricoverati in ospedale per verificare un'eventuale intossicazione.

Questo perché all'interno del piccolo garage l'aria era ormai satura: forse sarebbero bastati pochi altri minuti per raccontare una tragedia. Una storia di coraggio e abnegazione: hanno messo a repentaglio la loro vita, pur di salvarne un'altra.