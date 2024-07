Massi franano a pochi metri dalla piscina di una villa: evacuata

Alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa e sono piombati nel giardino e nella piscina di una villa di Vesto, a Marone. La frana nella notte di martedì: rocce di piccole e medie dimensioni hanno travolto le recinzioni, per poi finire nel terreno che circonda l’abitazione. Il fragore ha svegliato il proprietario ed è stato lanciato l’allarme ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sale Marasino per le verifiche del caso e la messa in sicurezza della zona.

Anziano fuori casa

Il giorno successivo sono scattate le ispezioni del versante, da parte del geologo incaricato dal Comune: il sindaco di Marone Alessio Rinaldi ha ritenuto opportuno emettere un’ordinanza per chiudere la strada (Via Vesto). Non solo: la presenza di altri massi franati nelle vicinanze della villa ha reso necessario l’allontanamento del proprietario: un uomo di 92 anni di origini svedesi. L'anziano ha già trovato sistemazione da alcuni parent, per fortuna. Fuori casa, in attesa di interventi per mettere in sicurezza il versante e il posizionamento di alcune reti di contenimento.