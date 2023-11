Parte un colpo, si spara da solo col fucile: è grave

Gravemente ferito a un braccio da un proiettile sparato dalla sua stessa arma. È successo nella mattinata di oggi, mercoledì 15 novembre, a un uomo di 73 anni che era impegnato in una battuta di caccia nei boschi che sovrastano Marone.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri: stando a una prima ricostruzione, il 73enne sarebbe scivolato lungo il sentiero delle Pendule, quando è partito accidentalmente un colpo dal fucile che imbracciava, che lo avrebbe centrato in pieno a un braccio.

Per fortuna, il 73enne non era solo: l’amico che era con lui ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. L’incidente di caccia è avvenuto in una zona piuttosto impervia: sul posto sono quindi intervenuti i tecnici del Soccorso alpino. Il 73enne è stato raggiunto dall’equipe medica del118, sopraggiunta a bordo dell’elicottero, e poi trasferito d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sarebbero critiche. Stando alle prime informazioni trapelate, non sarebbe in pericolo di vita.