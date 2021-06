Rovinosa caduta in bici, bimbo di 4 anni portato al Civile in ambulanza

Tanta paura sabato mattina – verso le 9.10 – per un bambino di 4 anni, protagonista di una rovinosa caduta in bicicletta mentre pedalava lungo via Battisti Cristini a Marone, nei pressi del parcheggio della Bper Banca.

I suoi familiari hanno subito chiamato il 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza da Sale Marasino. Il piccolo è stato preso in consegna dall'équipe medica e portato al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia. Ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato in codice giallo; le sue condizioni non preoccupano, fortunatamente.