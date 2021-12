Giovane mamma morta nel letto, il marito: «Voglio capire cosa è successo»

Il dolore per la scomparsa della moglie, la preoccupazione per il futuro della famiglia. A quattro giorni dalla morte della giovane moglie, Hasnain Zeb, 32 anni, titolare di un negozio a Nuvolento, deve fare i conti con le difficoltà della situazione che sta vivendo con il figlioletto di soli quattro anni. Per stargli vicino ed assisterlo sono arrivati in Italia il padre e il fratello del pakistano, che vivono in Inghilterra.

I fatti. L'unico cosa certa al momento è che Sunlab Zeb, 25 anni, è stata trovata morta nel letto di casa nella mattinata di martedì, nel suo appartamento di via Carducci a Prevalle. A dare l'allarme è stato lo stesso marito, che ha problemi di droga, ma la vicenda è ancora da ricostruire. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, Hasnain Zeb infatti avrebbe chiamato i soccorsi solo dopo aver spostato il corpo della donna vicino a un calorifero, per riscaldarla. La giovane però non era solo fredda, ma già senza vita.

C'è di più. L'uomo, che si dispera e vuole capire cosa sia successo, durante l'interrogatorio avrebbe riferito che la sera prima della morte della moglie, lunedì, qualcuno sarebbe entrato in casa. Di ciò avrebbe le prove, ma per i carabinieri - stando a quanto riferito dal Giornale di Brescia - tale circostanza non sarebbe confermata.

Mentre gli inquirenti stanno compiendo tutti gli accertamenti possibili, e in attesa dell'esito dell'autopsia - la donna da alcuni giorni stava male, come confermato dai vicini di casa - il 32enne non può più entrare nella sua abitazione, e il suo conto corrente è stato bloccato.