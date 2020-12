Marito e moglie positivi al Covid: lui la picchia anche in ospedale

L'ennesimo episodio di violenza si è consumato addirittura in ospedale, dove marito e moglie erano ricoverati per coronavirus: è qui che un 46enne di origini egiziane, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe aggredito ancora una volta la donna che già l'aveva denunciato per maltrattamenti tra le mura domestiche.

Tutto è successo lunedì: la donna sarebbe stata prima insultata e poi aggredita e presa a schiaffi. Solo l'intervento degli infermieri ha impedito che la cosa andasse avanti. I due sono stati separati e così rimarranno fino alle dimissioni dall'ospedale.

A latere di quanto accaduto, per l'uomo – che abita a Soresina, in provincia di Cremona ma a pochi chilometri dai confini bresciani – è scattata la misura cautelare di allontanamento dalla casa di famiglia, disposta dal Tribunale di Cremona. Come detto era già stato indagato per maltrattamenti, circostanza che sarebbe proseguita per anni.