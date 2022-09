Ruba 100 euro dalla cassa e morde la barista che cerca di fermarlo

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dopo aver rubato in un bar dell'Elnòs di Roncadelle, aggredendo poi la cassiera con un morso.

Il fatto è successo sabato pomeriggio: il giovane è stato arrestato dai carabinieri e il giudice, nel processo per direttissima, ha convalidato il fermo disponendo l'obbligo di firma.

Stando a quanto ricostruito dai militari, il giovane è stato sorpreso con le mani nella cassa di un locale al primo piano, mentre arruffava oltre 100 euro in contanti. La barista lo ha bloccato e lui, nel tentativo di liberarsi, ha morso la donna che però non ha mollato la presa.



Ne sono seguiti attimi concitati e urla, che hanno fatto accorrere gli addetti alla vigilanza, prontamente intervenuti per fermare il malvivente poi preso in consegna dai carabinieri. Ad essere arrestato è stato un giovane nordafricano, in Italia senza fissa dimora.