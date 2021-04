Valbondione: morto a 52 anni Mario Visini, residente a Piario

Tragedia domenica pomeriggio a Valbondione (Bg): un uomo è stato colto da un malore ed ha perso la vita mentre era impegnato in un'escursione di sci d’alpinismo.

Il fatto è accaduto verso le 13: l’uomo stava attraversando in solitaria la zona del Pizzo Tre Confini, quando improvvisamente si è accasciato sulla neve. Alcuni escursionisti lo hanno notato a terra: non dava segni di vita e hanno subito chiesto aiuto.

Immediati i soccorsi. La centrale operativa del soccorso alpino ha subito inviato un elisoccorso, insieme al personale sanitario del 118. Quattro tecnici erano pronti a intervenire ma, una volta sbarcato l’elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



La vittima, Mario Visini, aveva 52 anni ed era residente a Piario. Noto in Val Seriana per la sua attività di imprenditore e volontariato, in queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. “Riposa in pace caro amico Mario Visini. La tua generosità era a 360 gradi. Non ti sei mai tirato indietro! Una grave perdita”.