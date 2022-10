Morto dirigente ed ex sindaco: tutto il paese in lutto

Stimato dirigente del consorzio agrario provinciale e amato ex sindaco. Acquafredda piange la scomparsa di Mario Rodella: aveva guidato il paese della Bassa per sei anni - dal 1964 al 1970 - lasciando ricordi indelebili nella comunità. Rinunciò alla carica di primo cittadino per dedicarsi a tempo pieno al lavoro nel consorzio agrario provinciale.

Nato e cresciuto ad Acquafredda, si è spento lunedì a Brescia: aveva 95 anni. Anche se da tempo viveva in città, non aveva mai spezzato i legami con il suo paese d'origine, dove tornava spesso. Vedovo da alcuni anni, lascia nel dolore due figli e gli adorati nipoti.

Il funerale dell'ex sindaco si è tenuto nei giorni scorsi nella chiesa di San Barnaba a Brescia. Le sue ceneri verranno sepolte nel cimitero di Acquafredda sabato mattina.