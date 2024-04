Massacrato nel suo ufficio durante una rapina: 30 anni di carcere

Un mese fa la sua clamorosa (ma attesa) confessione, ora la sentenza: 30 anni di carcere per Daniel Ispas, unico accusato dell'omicidio di Mario Piozzi, 59 anni, originario di Quinzano d'Oglio e titolare della sala slot Qui Gioco di Legnago, Verona, ucciso a sprangate la sera del 22 dicembre 2019. Daniel Ispas, 45 anni, è attualmente detenuto in un carcere della Romania, per altri reati commessi nel suo Paese d'origine: da qui ha seguito l'udienza e ascoltato la sentenza emessa dalla Corte d'assise di Verona, che ha accolto in pieno la richiesta (appunto, 30 anni di reclusione) della pubblica accusa, rappresentata dalla pm Eugenia Bertini.

Il brutale omicidio

Come detto l'omicidio si è consumato la sera del 22 dicembre del 2019. Erano circa le 22: Ispas sarebbe entrato in azione con l'intento di rapinare la sala slot. Avrebbe fatto irruzione entrando dalla porta sul retro: armato di spranga, avrebbe colpito più volte il titolare Mario Piozzi, prima di scappare con i 3mila euro in contanti recuperati dalla cassa. Piozzi venne trovato agonizzante, sul pavimento del suo ufficio, dalla figlia: venne trasferito d'urgenza in ospedale a Borgo Trento, ma qui morirà poco più tardi.

Le testimonianze

Tra le testimonianze chiave nel processo anche quella della sorella di Ipsas, che avrebbe riconosciuto la felpa indossata dal fratello, inquadrato dalle telecamere mentre usciva dalla sala slot. La moglie dell'imputato, infine, le avrebbe infine confessato l'omicidio al telefono, mentre era intercettata. A lungo irreperibile e probabilmente latitante, Ispas è stato poi rintracciato dalle autorità rumene e trasferito in carcere per altri reati. Ora la condanna in Italia.