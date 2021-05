Tragedia nella notte: imprenditore agricolo trovato morto nella vasca dei liquami

Mario Locatelli, 76enne di Casirate d’Adda (Bg), è stato trovato morto in una vasca di raccolta di liquami zootecnici. Le cause sono ancora da accertare

Terribile tragedia nella Bergamasca, nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 maggio. Nella campagne di Casirate d’Adda, il 76enne Mario Locatelli è stato trovato morto in una vasca di liquami zootecnici.



L'anziano – affetto da difficoltà di dembulazione – era uno dei proprietari di Cascina Cazzulani: per cause ancora da verificare, è caduto nella vasca e non è riuscito a mettersi in salvo.

L’allarme è stato lanciato verso le 21.30 dai familiari, preoccupati di non vedere rientrare l’uomo all’ora di cena come di consueto. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco di Treviglio e di Bergamo con il supporto del nucleo di Speleo Alpino Fluviale, oltre ai sommozzatori dei pompieri di Milano e ai carabinieri, che hanno operato fino a tarda ora per il recupero e i rilievi. Le indagini sono al vaglio dei militari.