Ubriaco e drogato provoca un incidente e uccide un uomo: arrestato

E' stato arrestato il 56enne di Soresina che, il 25 luglio scorso, avrebbe provocato l'incidente in cui perse la vita il 59enne Mario Facchetti di Chiari, storico allenatore di pallavolo femminile: già indagato per omicidio stradale, è stato trasferito in carcere a seguito della positività all'alcol e alla droga riscontrata dalle analisi del sangue effettuate in ospedale. Pare che il 56enne fosse già noto alle forze dell'ordine per reati precedenti, e per questo in affidamento ai Servizi sociali.

L'incidente mortale il 25 luglio scorso sulla Strada provinciale 235, in territorio di Soncino e in direzione Orzinuovi. Mario Facchetti era a bordo della sua Lancia insieme a un 52enne di Castelcovati, per quest'ultimo solo ferite lievi: improvvisamente si sarebbe trovato davanti la Peugeot guidata dal 56enne.

Morto in ospedale

Solo poco prima avrebbe effettuato un sorpasso, invadendo la corsia di marcia opposta. Schianto violentissimo, inevitabile e purtroppo fatale per Facchetti, che morirà meno di 24 ore più tardi in ospedale, lasciando nel dolore moglie e figli. Se la sono invece cavata il 52enne di Castelcovati che era con lui e il 56enne che avrebbe provocato l'incidente. Nel sangue tracce significative di alcol e droga: è già stato trasferito in carcere a Cremona.