Ucciso dalla malattia, morto allenatore di calcio e volontario dell'oratorio

Un uomo generoso e intraprendente, sempre pronto a dare una mano, ancor prima che gli venisse chiesto. Così la comunità di Borgosatollo ricorda Mario Cassamali, morto nei giorni scorsi dopo vere combattuto contro una terribile malattia.

Aveva 74 anni, la maggior parte dei quali trascorsi all’oratorio San Giovanni Bosco insieme all’inseparabile moglie Graziella: entrambi colonne portanti del ritrovo parrocchiale e guida per generazioni di ragazzi. Catechista prima, poi allenatore della squadra di calcio Ac Borgosatollo, infine cuoco e tuttofare dei campi estivi: per tanti giovani del paese Mario Cassamali è stato molto più di un educatore.

"Con il tuo esempio e con la tua generosità sei stato una guida per generazioni di ragazzi. Ti porteremo nel cuore", si legge tra decine di messaggi di cordoglio, tra cui spicca quello dell’oratorio San Giovanni Bosco che lo ricorda "con gratitudine e stima per l'umiltà e l'esempio con cui ha voluto bene ai giovani e ha servito l'oratorio per tutta la sua vita". "Vedeva i problemi ancora prima che gli venissero segnalati - fanno ancora sapere dal ritrovo parrocchiale - e si metteva all’opera per risolverli".

La comunità in queste ore segnate dal lutto si è stretta attorno alla moglie Graziella e alle sorelle Franca e Caty. L’ultimo saluto sarà celebrato domani, martedì 4 aprile, nella parrocchiale del paese: il corteo funebre partirà alle 9.50 dalla casa funeraria Gabusi di via del Canneto dove riposa la salma del 74enne.