Scomparsa di Mario Bozzoli, il nipote accusato di omicidio

Il caso Bozzoli finirà presto in un'aula di tribunale: a oltre 5 anni dalla misteriosa sparizione dell'imprenditore dalla sua fonderia di Marcheno verrà infatti celebrato un processo. L'unico imputato, che comparirà il prossimo 15 gennaio davanti alla Corte d'Assise di Brescia, è Giacomo Bozzoli, il nipote 35enne di Mario: è accusato di omicidio volontario (aggravato dalla premeditazione) e distruzione di cadavere.

Per la procura generale, che nel 2018 aveva avocato a sé il caso, sarebbe lui l'unico responsabile della scomparsa, avvenuta l'8 ottobre del 2015, di Mario Bozzoli dalla fonderia di famiglia. Una vicenda ancora avvolta nel mistero, dato che il corpo senza vita dell'imprenditore non è mai stato trovato, così come la presunta arma del delitto che per gli inquirenti si sarebbe consumato all'interno degli spogliatoi dell'azienda. E proprio durante il processo si cercherà di fare luce sui tanti aspetti ancora oscuri della complessa vicenda che è al centro delle cronache bresciane da ormai 5 anni.

Durante l'udienza preliminare, che si è svolta giovedì, l' accusa - rappresentata da Silvio Bonfigli e Marco Martani- ha sottolineato come Giacomo Bozzoli fosse l'unica persona presente in azienda la sera della scomparsa in grado di uccidere e poi portare fuori il cadavere dell'imprenditore. Ma sull'auto che, stando agli inquirenti, il 35enne avrebbe usato per trasportare il corpo senza vita dello zio non sono mai state trovate tracce utili alle indagini. Ad incastrarlo, sempre per l'accusa, sarebbe un'applicazione installata sul cellulare dal 35enne: proprio nel breve lasso di tempo - circa 18 minuti - in cui si ipotizza sia stato commesso l'omicidio non avrebbe registrato alcun movimento da parte dell'indagato.