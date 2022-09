"Altro che ergastolo, Giacomo va assolto: ha passato 7 anni di inferno"

Prima l'accusa, ora la difesa: se per i pm Silvio Bonfigli e Marco Martani non c'è altra soluzione al mistero se non l'omicidio, da qui la richiesta di condanna all'ergastolo, per i legali di Giacomo Bozzoli - unico imputato per la scomparsa dello zio Mario Bozzoli, imprenditore di Marcheno di cui non si hanno notizie dall'8 ottobre 2015 - il loro assistito non ha commesso il fatto e quindi l'unica via da percorrere è quella dell'assoluzione. Il processo volge al termine, dopo 22 udienze: la sentenza potrebbe essere attesa tra venerdì sera e sabato mattina.

La difesa di Giacomo Bozzoli

L'avvocato Luigi Frattini, che guida la squadra in difesa di Giacomo Bozzoli, ha ribadito quelle che vengono considerate "incongruenze" nella ricostruzione della pubblica accusa. Sia sull'ipotesi che Mario Bozzoli sia stato ucciso e bruciato nel forno della fonderia di famiglia, con il presunto favoreggiamento degli operai Oscar Maggi e Aboagye Abu Akwasi e la complicità di Giuseppe Ghirardini, poi trovato morto (questo quanto sostiene l'accusa): per la difesa all'ora della "fumata anomala" Mario Bozzoli sarebbe stato ancora vivo, come testimoniato dalle telecamere. E nel forno non sono mai state trovate tracce umane di alcun tipo, così come nelle cappe, nei filtri, in scorie e residui.

La difesa smentisce anche la possibilità (di cui si è parlato, eccome) che Mario Bozzoli possa essere stato ucciso in azienda e poi portato via in auto, chissà dove. Sempre secondo telecamere e ricostruzioni, dato per certo che alle 19.30 l'imprenditore potesse essere ancora vivo, il nipote Giacomo sarebbe uscito dalla fonderia alle 19.33: impossibile fare tutto in meno di 3 minuti, ribadisce l'avvocato del giovane imputato. "Sono stati 7 anni d'inferno per Giacomo Bozzoli", la chiosa dell'arringa.