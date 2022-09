Omicidio Mario Bozzoli: ergastolo per il nipote Giacomo

La corte d’Assise di Brescia ha accolto in pieno la richiesta della pubblica accusa, condannando Giacomo Bozzoli all’ergastolo per l’omicidio e la distruzione di cadavere dello zio Mario. La sentenza è arrivata dopo 10 ore di camera di consiglio, a sette anni di distanza dalla scomparsa dell’imprenditore di Marcheno, svanito nel nulla l’8 ottobre del 2015.

In questi anni è stato detto (e scritto) di tutto, anche di un allontanamento volontario. La corte - al termine del processo di primo grado - ha accolto la ricostruzione dei pubblici ministeri Silvio Bonfigli e Marco Martani: in aula hanno sempre sostenuto che Mario Bozzoli fosse stato ucciso e bruciato nel forno della fonderia di Marcheno. Unico imputato: il nipote 36enne dell’imprenditore.

Mario Bozzoli sarebbe dunque stato ucciso poco dopo le 19 dell'8 ottobre 2015. Il responsabile dell'omicidio per la corte d’Assise è il nipote Giacomo che è stato condannato al massimo della pena. Il 36enne ha sempre negato ogni responsabilità: nella giornata di giovedì, in aula, il suo avvocato Luigi Frattini aveva ribadito con fermezza che andava assolto "perché il fatto non sussiste o perché non aveva commesso nessuno dei fatti contestati". Le sue argomentazioni e l’arringa finale, in cui chiedeva di mettere fine "alla sofferenza del povero Giacomo", non hanno convinto la corte, presieduta dal giudice Roberto Spanò.