Cade nel canale sulla Provinciale, batte la testa e muore annegato

Dramma sulla Provinciale: anziano trovato morto in un canale. È successo martedì pomeriggio a Medole, nell'Alto Mantovano confinante con la nostra provincia: la vittima è Mario Benazzi, 85 anni, residente in paese. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17 da un passante che avrebbe notato il corpo dell’uomo riverso nel canale agricolo perpendicolare alla Sp8 (in quel tratto nota anche come Via Crocevia o Strada Crocevia).

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del’automedica e di un’ambulanza di Soccorso Azzurro: l’anziano è stato rianimato a lungo, ma senza successo. Il suo cuore non ha più ripreso a battere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La morte di Mario

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Castiglione, che avrebbero già chiuso il caso: Mario Benazzi sarebbe inciampato e caduto nel canale, forse per un malore o forse mentre camminava, senza il coinvolgimento di altre persone. Fatale sarebbe stata poi la caduta nello stretto canale di cemento, dove avrebbe prima battuto la testa e poi probabilmente annegato. La salma verrà presto riconsegnata alla famiglia, che potrà così organizzare il funerale.