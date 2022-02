È morto Mario Basalari: addio al re delle discoteche bresciane

Il cordoglio è unanime, da tutta la provincia e oltre: è morto a 80 anni Mario Basalari, storico patron del Number One di Corte Franca e ancora oggi considerato uno dei “re” delle discoteche bresciane. Prima del Number, infatti, aperto negli anni Ottanta, aveva gestito anche il Kalua di Orzinuovi e il Paradiso di Brescia: ma è al celebre “locale dell'impossibile”, appellativo indimenticabile per appassionati e non, che deve la sua fama, a dire il vero planetaria.

Il Number One fu infatti il precursore, negli anni Novanta, del boom della musica hardcore, importata dall'Olanda: nella conosciutissima “sala 2” si sono alternati deejay e ospiti spesso internazionali, e la clientela arrivava davvero da tutta Italia, e a volte da tutta Europa.

Lascia moglie e figlio, i funerali

Un uomo d'altri tempi, con il baffo d'ordinanza e l'insuperata eleganza nel vestire: tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. Basalari lascia la moglie Tiziana e il figlio Steven, che ormai da tempo gestiva in prima persona il Number: i funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa di Telgate, suo paese d'origine. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Youtube, dal canale della parrocchia locale.