Tutto il paese piange il "suo" medico: era stato anche assessore

La comunità di Calcinato piange la scomparsa di Mario Baldini, in pensione da tempo ma per decenni medico di base in paese. E' morto a 84 anni dopo una lunga malattia: la salma riposa alla Casa funeraria Pastori di Via Quintino Sella, il funerale giovedì pomeriggio (alle 14) nella chiesa parrocchiale del paese. Lascia nel dolore i figli Mariachiara, Marco ed Enrico, la nuora Chiara, i nipoti Filippo e Sofia, la compagna Luciana con le figlie Roberta e Barbara.

Un uomo d'altri tempi, lo ricorda chi lo conosceva: medico di medicina generale fino alla fine degli anni Ottanta, è stato anche consigliere comunale (tra il 1970 e il 1980) nonché assessore in municipio, negli anni Settanta, per la Democrazia Cristiana. Grande appassionato di vela, vinse trofei importanti a livello italiano e internazionale.