Remedello: morto a 82 anni l'ex sindaco Mario Alquati

Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Remedello per ricordare Mario Bonisoli Alquati, sindaco per due mandati (dal 1995 al 2003) e per più di 40 anni professore alle scuole medie del paese. Aveva 82 anni, il funerale venerdì mattina a Remedello Sopra: lascia nel dolore la moglie Cecilia e i figli Livio, Anna e Laura.

In paese lutto cittadino

Così il primo cittadino Simone Ferrari nella proclamazione del lutto cittadino: "Mario Alquati è stato amministratore, insegnante e politico sempre irreprensibile, appassionato e generoso, attento ai bisogni della comunità: ha dato lustro al Comune di Remedello, ricoprendo con dignità e onore importanti ruoli istituzionali". Come segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, è stato annullato anche il concerto di Natale del 9 dicembre.

"Una persona che ha rappresentato molto per la nostra comunità - scrive la consigliera regionale Francesca Ceruti - e che si è impegnata mettendosi in prima linea per migliorare il nostro paese: per questo lo ringrazio e lo ricorderò come esempio di grande senso civico".