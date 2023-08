Morto mentre cercava i funghi: le lacrime della moglie e dei 6 figli

È morto nel paese dov’è nato e cresciuto, e dove tornava spesso soprattutto per andare in cerca di funghi, come il giorno della tragedia: Marino Ruggeri aveva 89 anni e abitava a Lumezzane con la famiglia. Ha perso la vita a ferragosto nei boschi di Paspardo: l’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30 quando i familiari non l’hanno visto rientrare. Nelle ricerche sono stati impegnati i tecnici del Soccorso Alpino di Breno, del Sagf della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, con il sorvolo dell’elicottero della GdF. L’uomo è stato infine individuato in fondo a un salto di roccia: a quanto pare sarebbe precipitato in un dirupo per oltre 25 metri, morto sul colpo per le ferite riportate.

La salma fino a poco fa riposava a Paspardo, ma il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio alle 16 – partendo dalla Sala del commiato Benedini – nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Lumezzane. Lascia nel dolore la moglie Lia e 6 figli, Gaudia, Marinella, Giovanna, Cinzia, Pierfranca ed Ezio, oltre ai generi, la nuora, nipoti e pronipoti.

Il ricordo di Marino

Il ricordo commosso si staglia dalla Valcamonica alla Valgobbia, da Paspardo a Lumezzane. Marino Ruggeri era in pensione da tempo, ma ancora molto conosciuto e attivo nella vita sociale della sua comunità: era consigliere del gruppo di Lumezzane dell’Associazione mutilati invalidi del lavoro. “Non ci sono parole per dire il nostro grazie alla Protezione Civile e a tutte le persone per la grande collaborazione e disponibilità dimostrata: si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno al nostro dolore”, fa sapere la famiglia nel necrologio.