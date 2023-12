Stroncata da un malore improvviso: morta giovane mamma

Sono giorni segnati dal dolore per la comunità di Castenedolo che piange la scomparsa - prematura e improvvisa - di Marina Anni. La giovane donna, madre di un bimbo di soli tre anni, è stata uccisa da un malore a soli 47 anni. La tragedia si è consumata giovedì 14 dicembre: Marina si è spenta in un letto d’ospedale, gettando l’intero paese nello sconforto.

In lacrime anche la comunità di Travagliato, dove la 47enne aveva vissuto per tanti anni. "Non ti dimenticheremo mai", si legge tra i messaggi di cordoglio e le testimonianza di affetto affidate alla rete e rivolte ai familiari della donna. Oltre al figlioletto Angelo, lascia nel dolore la mamma Pierina, il fratello Luigino, la sorella Emanuela e i nipoti.

La salma di Marina riposa alla casa del commiato Treccani di Castenedolo. Una folla commossa di persone è attesa per l’ultimo saluto: la cerimonia funebre sarà celebrata alle 9 di lunedì 18 dicembre nella chiesa parrocchiale del paese dell'hinterland.