Tale padre, tali figli: marijuana di famiglia, droga in auto e in casa

Controlli di Natale dei carabinieri in Valle Camonica: i militari della stazione di Darfo Boario Terme hanno fermato un 56enne residente a Costa Volpino, trovato in possesso – nella sua auto – di un involucro contenente 20 grammi di marijuana. La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione.

Un vizio di famiglia: nella camera del figlio 24enne i carabinieri hanno trovato due dosi di erba, in quella della figlia 21enne sono state invece sequestrate cinque dosi di marijuana e un'altra dose di hashish.

Come da prassi, in casi come questi, sia il genitore che i due figli sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di sostanze stupefacenti. Non solo: per il padre è scattato anche il ritiro della patente.