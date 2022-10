Dietro i bancali un laboratorio clandestino con tre serre per la cannabis: due arresti

Ventilatori, lampade, termostati, timer, tre serre in cellophane e tutto il materiale per la produzione e il confezionamento delle dosi: quello che all'esterno sembrava un normale capannone situato in zona industriale in realtà era un vero e proprio sito produttivo per la marijuana. Nei guai sono finiti due immigrati rumeni, arrestati al termine di un'indagine della Polizia di Crema.

Tutto è partito dai controlli effettuati a carico di un 25enne di Crema con precedenti di polizia a suo carico, sospettato di coltivare illecitamente cannabis. In un pedinamento l'immigrato è stato visto dirigersi in un capannone situato nella zona industriale di Offanengo, in provincia di Cremona, a pochi chilometri dal Bresciano. Nella giornata di venerdì gli agenti hanno effettuato un'irruzione nel capannone: occultato dietro a bancali in legno è stato individuato un piccolo locale all’interno del quale c'erano tre serre prefabbricate con teli di cellophane, e all'interno la marijuana.

In una serra, su diversi ripiani erano deposte ad essiccare numerose infiorescenze di marijuana. In un'altra vi erano una decina di piante dell’altezza di m.1.50 circa con infiorescenze pronte per essere tagliate. Nella terza serra un'altra ventina di piante più piccole, ancora in crescita. Nel piccolo locale sono state rinvenuti anche una ventina di vasetti in vetro con chiusura ermetica contenenti marijuana pronta per essere spacciata al dettaglio, del peso complessivo di circa un etto e mezzo.

Recuperati anche circa 600 Euro suddivisi in banconote di vario taglio, probabile provente dello spaccio, nonché bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi, ventilatori, lampade, termostati e timer. Arrestati il titolare della ditta e il dipendente, entrambi di origine rumena. Non si esclude che la droga fosse venduta anche nella nostra provincia.