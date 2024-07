Morta in tangenziale, il dolore della mamma: mercoledì l'addio a Marica

In paese è il giorno del dolore: saranno celebrati mercoledì pomeriggio a Gavardo i funerali di Marica Avanzi, la ragazza di 27 anni morta nella notte tra sabato e domenica sulla tangenziale Ss45bis. Vittima di un tragico incidente stradale, mentre stava tornando a casa: poco prima delle 3 ha perso il controllo della sua auto, un’Audi A3, ha attraversato la corsia opposta di marcia e ha centrato in pieno un guardrail. Nella furia dell’impatto le lamiere di metallo hanno sfondato la vettura della giovane, morta sul colpo per le conseguenze del sinistro.

Marica Avanzi: le foto dell'incidente mortale

Sul posto, a seguito della segnalazione al 112 da parte di automobilista di passaggio, si sono precipitati i sanitari – automedica di Gavardo e ambulanza dell’Anc Valle del Chiese – e i Vigili del Fuoco, ma purtroppo per lei non c’era già più niente da fare. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Salò: nessun altro veicolo coinvolto, nessun sequestro dei mezzi, nemmeno l’autopsia, come disposto dalla magistratura.

Marica Avanzi: chi era la vittima

Classe 1996, Marica Avanzi avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 31 agosto. Sabato sera aveva passato una bella serata alla festa degli Amici del Bacio di Prevalle, come testimoniato dalle stories pubblicate su Instagram solo poche ore prima dell’incidente. Dai social risulta che lavorasse ancora per la Cammi Group: si definiva una “travel addicted” e negli anni aveva davvero girato il mondo, da Dubai agli Stati Uniti, dal Kenya alle Maldive.

Il dramma si è consumato a poco più di un chilometro e mezzo da casa: tanta era la distanza che la separava dallo svincolo di Soprazocco, la frazione di Gavardo dove abitava insieme alla madre Claudia. Il funerale sarà celebrato mercoledì 3 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale del paese, partendo dall’abitazione di Via Benecco. Si proseguirà poi per il tempio crematorio.