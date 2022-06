Stroncata a 59 anni dalla malattia: addio alla dottoressa Zampelli

Per decenni si è presa cura, con passione e dedizione, di migliaia di persone nel quartiere di Borgo Trento e via Veneto, a Brescia. Una dottoressa “sempre cortese e disponibile, che seguiva i suoi pazienti con cura”, così viene ricordata Mariarosa Zampelli.

Medico di medicina generale, si è spenta nei giorni scorsi, a soli 59 anni. Da un anno lottava contro un brutto male che l’aveva anche costretta ad allontanarsi dal lavoro nello studio Mgm di via Veneto, che lei stessa aveva fondato, insieme ad altri due dottori, nel 2012.

Originaria di Flero, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Milano nel 1990, aveva cominciato la carriera a Brescia e a Gardone Val Trompia come guardia medica. Dal 1995 lavorava come medico di base.

Oltre ai colleghi dello studio Mgm, lascia nel dolore il marito, la mamma e un fratello. Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto che sarà celebrato, alle 15.30 di lunedì, nella chiesa parrocchiale di Flero.