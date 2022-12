Identificato il cadavere nel fiume: mistero su cosa sia successo

E' stato identificato il cadavere rinvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Vobarno, nel fiume Chiese, nella zona di Via Abbio ai confini con Clibbio: la vittima è la 75enne Mariagrazia Turrini, originaria di Vobarno per tanti anni aveva vissuto e lavorato a Brescia, prima di tornare in Valsabbia. Abitava a Clibbio con la famiglia: lascia nel dolore il marito e i suoi due figli.

Il ritrovamento

L'allarme è stato lanciato da un passante poco prima delle 13: l'uomo ha chiamato il 112 dove aver avvistato il corpo senza vita di una donna che galleggiava nel fiume. La salma è stata recuperata dai Vigili del Fuoco di Salò e poi trasferita in obitorio a Gavardo per gli accertamenti del caso: le indagini sono affidati ai carabinieri della compagnia di Salò.

Le indagini

Esclusa la morte violenta, si ragiona sull'ipotesi di un evento accidentale. In paese dicono fosse solita concedersi lunghe passeggiate: potrebbe essere inciampata e poi caduta nel fiume, ma sono solo supposizioni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. All'arrivo dei sanitari - l'automedica e un'ambulanza del Van di Nuvolento - la donna era già morta.