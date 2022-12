Maestra d'asilo e storica negoziante: le lacrime per "Terry", morta il giorno del suo compleanno

"La tua bontà, generosità e gentilezza hanno riempito i nostri cuori", si legge tra le decine di messaggi di cordoglio apparsi in rete dopo la scomparsa di Maria Teresa - per tutti 'Terry '- Contin. Maestra d'asilo e storica proprietaria della cartoleria Noema di Marcheno, si è spenta martedì 20 dicembre: proprio il giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo 64esimo compleanno. Da tempo lottava contro un brutto male che- purtroppo - non è riuscita a sconfiggere, lasciando nel dolore il marito, due figli e gli adorati nipoti.

Un volto, quello di 'Terry', noto e molto amato a Marcheno, come a Gardone Val Trompia: prima di aprire la cartoleria - libreria 'Noema' aveva infatti lavorato come maestra alla scuola dell'infanzia Bossoli-Tonassi, lasciando un ricordo indelebile in tanti bambini e colleghi.

"Ciao maestra Terry, la tua dolcezza rimarrà sempre nel cuore di mia figlia che ti ha avuto come maestra d'asilo", si legge ancora tra le tante testimonianze di affetto arrivate ai familiari della 64enne.

Il suo negozio è stato un punto di riferimento per il paese per moltissimi anni: 'Terry' aveva abbassato la serranda a giugno 2020, per godersi la meritata pensione. "Ricordo la disponibilità nel consigliare quando non sapevi cosa scegliere, con dolce gentilezza: era una bella persona", scrive una ex cliente.

Una folla commossa di persone ha partecipato al funerale che è stato celebrato, alle 15 di giovedì 22 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Marcheno.