Morta storica maestra di paese: "Sarai sempre nei nostri cuori"

Se n'è andato un volto impresso nella mente di generazioni di pompianesi. Maria Lauri, maestra per decenni della scuola elementare del Comune della Bassa, si è spenta nei giorni scorsi. Il lutto ha colpito l'intera comunità, che si è stretta nel ricordo dell'insegnante che, con passione, ha instillato per tanto tempo l'amore per lo studio ai bambini del paese.

Diverse generazioni hanno infatti imparato a leggere e a scrivere seguendo le indicazioni della maestra Maria: ha saputo ritagliarsi un posticino nel cuore di tanti alunni, ai quali è restata vicina anche al termine del percorso scolastico. Aveva 88 anni e una carriera lunghissima alle spalle: anni di insegnamento, sempre alle elementari. Era una vera e propria istituzione in paese.

Decine i messaggi di cordoglio e le testimonianze d’affetto giunte ai familiari: "La mia cara maestra che sempre ho portato nel cuore: adesso il tuo compito qui è finito, ma sappi che ti ho voluto bene e che ti ricorderò sempre"; "Le abbiamo voluto bene e lei ne ha voluto a noi. La porteremo sempre nei nostri cuori", si legge.

E in tanti gremiranno la chiesa parrocchiale di Pompiano - dove alle 10 di domani (venerdì 23 giugno) verrà celebrato il funerale - per dire addio alla storica e amata maestra che lascia nel dolore il fratello e le nipoti.