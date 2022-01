Le lacrime per Maria Cristina, giovane mamma stroncata da un tumore

Una scomparsa prematura che ha addolorato l'intera comunità di Polaveno, quella di Maria Cristina Mino. La giovane donna se n’è andata mercoledì, dopo aver affrontato la malattia con coraggio e senza mai perdere il sorriso e la speranza, avvolta dall’amore del marito, del figlio e delle sorelle. L’affetto e gli abbracci dei familiari hanno fatto da scudo nei tanti momenti difficili, ma purtroppo le terapie non sono riuscite a sconfiggere quel male spietato, un tumore al seno, che se l’è portata via a soli 55 anni.

Un dolore e un vuoto immenso, quelli lasciati dalla sua morte. Oltre ai familiari la piangono lo staff e le clienti del salone di bellezza “Mino Estetica” di Sarezzo che la 55enne gestiva insieme alla sorella Giuliana.

“Una persona solare, sempre sorridente anche se la vita non le sorrideva affatto. Una donna con un cuore grande, piena di energia che ha lottato e non si è mai arresa”, così Maria Cristina viene ricordata a Polaveno, paese dove viveva con la famiglia. “Chi ti ha conosciuta non ha potuto non amarti per la tua disponibilità e il tuo grande cuore generoso. Ti ricorderemo per la bella persona solare che eri”, si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio apparsi nelle scorse ore sui social.

Anche l’associazione valtrumplina "Paola cammina con noi" - che si occupa di promuovere la cultura della prevenzione in generale, ed in particolare del tumore al seno - di cui Maria Cristina faceva parte l’ha voluta ricordare: “Il suo sostegno è stato prezioso e il suo ricordo illuminerà il nostro cammino”, ha scritto Olivia Abondio, presidente del gruppo.

In queste ore tutta la comunità di Polaveno si è stretta attorno al marito Giuseppe, al figlio Nicola e alle sorelle Giuliana e Laura. Decine di persone sono attese per il funerale, che sarà celebrato sabato pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale del paese.