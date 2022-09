Stroncato da una malattia, muore a soli 51 anni: era padre di tre figli

Ucciso da una terribile malattia, a soli 51 anni. Questo il tragico destino di Marco Zucchi: si è spento nei giorni scorsi, dopo aver combattuto contro un brutto male. Un nemico subdolo fronteggiato senza mai perdere il sorriso e la speranza, ma che – purtroppo – non è riuscito a sconfiggere nonostante la strenua lotta. Le sue condizioni sono precipitate nei giorni scorsi e a nulla sono valsi gli sforzi dei medici.

Marito amorevole e padre premuroso, così viene descritto dagli amici e dalle tante persone che in queste ore si sono strette attorno alla moglie e ai tre giovani figli. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente non solo a San Gervasio Bresciano, paese dove l'uomo viveva con la famiglia, ma in numerose comunità della Bassa. Appassionato di calcio aveva collaborato - come massaggiatore e fisioterapista - con tantissime squadre della nostra provincia e non solo. Tantissime le società - dal Gsd Pralboino, passando per la Verolese 1911 - che lo hanno ricordato con un post sui social.

Il ricordo delle società con cui ha collaborato

Dal 2014 al 2016 Zucchi era stato massaggiatore della prima squadra dell'Ac Crema 1908 - che milita in serie D - che lo ha così ricordato su Facebook:

"Marco ha lasciato un ricordo positivo e indelebile grazie alla sua attenta ed esperta professionalità, al temperamento leale e disponibile, alla simpatia e alla passione per la disciplina sportiva che tutti noi amiamo. Tutta la famiglia nerobianca costituita dai giocatori e dalle giocatrici, dai giovani e dalle giovani del settore giovanile, dai mister, dai dirigenti, dai tifosi, dal presidente Enrico Zucchi e dal membri del consiglio di amministrazione si stringe intorno ai cari di Marco a partire dalla moglie e dai tre figli. Porgiamo le nostre sentite condoglianze e manifestiamo la nostra vicinanza con grande tristezza, ma anche con la consapevolezza di avere avuto la fortuna di conoscere Marco, un uomo e un professionista di immenso valore che ci porteremo sempre nel cuore".

Decine di persone sono attese per il funerale che sarà celebrato, alle 16 di mercoledì 7 settembre, nella chiesa parrocchiale di San Gervasio Bresciano.