Il paese piange il suo medico di base: lascia nel dolore moglie e figli

E' morto a 83 anni il dottor Marco Zangrandi, storico medico di base a San Sebastiano di Lumezzane. Il funerale sarà celebrato lunedì pomeriggio alle 16, partendo dalla Sala del commiato Benedini per raggiungere poi la chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Lo piangono la moglie Assunta e i figli Clara, Ilaria e Carlo.

Una lunga e onorata carriera: aveva cominciato negli anni Sessanta, lavorando prima in ospedale e poi come medico condotto, appunto a San Sebastiano. Tra amici e pazienti era conosciuto come “duturì”. All'impegno nel lavoro aveva affiancato quello per la vita del paese: negli anni Ottanta era stato anche assessore ai Servizi sociali.