Malore improvviso, muore manager d'azienda: il dolore della moglie e dei figli

Stroncato da un attacco cardiaco durante un’escursione in mountain bike in val di Fiemme: Marco Vecchi aveva da poco compiuto 60 anni. Manager del gruppo Lonati, era molto conosciuto in città e non solo.

La tragedia verso le 9 di sabato16 settembre: il noto manager bresciano stava attraversando il percorso sulla strada forestale nell’area di Malga Arodolo, quando si è accasciato al suolo esanime sotto gli occhi di alcuni amici, che non hanno potuto far nulla per salvarlo. Inutile anche l’intervento degli operatori del soccorso alpino della Val di Fiemme e dei vigili del fuoco.

Vecchi stava trascorrendo una vacanza in Trentino dove aveva una seconda casa e dove tornava spesso per trascorrere momenti di relax tra passeggiate ed escursioni in mountain bike, così come per andare alla ricerca di funghi insieme ai familiari. Lo piangono la moglie Carlotta e i figli Luca e Andrea.