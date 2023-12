Biker morto, l'automobilista era drogato: subito a processo

La Procura di Brescia, nella figura del sostituto procuratore Carlo Pappalardo, titolare delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio immediato per C.F., 48 anni, l'automobilista accusato di omicidio stradale aggravato e trovato positivo a cannabinoidi, cocaina e oppiacei l'11 agosto scorso, quando fu protagonista dell'incidente in cui perse le vita il 30enne Marco Pancaldi di Montichiari, alle Coste di Sant'Eusebio in territorio di Caino.

A mesi dall'accaduto la dinamica appare ormai piuttosto chiara. Il 48enne accusato di omicidio stradale, operaio carpentiere con qualche precedente alle spalle, era alla guida di un Fiat Fiorino che avrebbe invaso la corsia opposta dopo una curva, trovandosi di fronte – senza possibilità di evitarla – la moto Benelli guidata da Pancaldi, titolare di una concessionaria di motociclette e che era appunto in sella a un nuovo “prodotto”.

Le indagini sulla dinamica

Nel violento impatto Pancaldi è stato sbalzato dalla sella e scaraventato con la sua moto sul ciglio della strada, su una piccola scarpata: è morto sul colpo per le ferite riportate. Fu lo stesso 48enne ad allertare il 112: all'arrivo dei Carabinieri è stato sottoposto ai test di rito (alcol e droga) e come detto risultato positivo a sostanze. Poche ore dopo venne arrestato: da allora è rimasto ai domiciliari. Davanti agli inquirenti ha ammesso di aver consumato droghe, ma nei giorni precedenti all'incidente. Ora la Procura ha chiesto il giudizio immediato: la parola passa al gip, il giudice per le indagini preliminari.