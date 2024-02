Uccise un gioielliere durante una rapina: in libertà da due mesi, mette a segno un nuovo colpo

Un lungo curriculum criminale e una sfilza di condanne per rapine e droga, ma pure per aver freddato con quattro colpi di pistola il gioielliere di Toscolano Maderno Domenico Felicini, nell'estate del 1999. Uscito dal carcere da soli due mesi - affidato in prova ai servizi sociali e ospite di una comunità - il nome di Marco Orrù è tornato al centro delle cronache.

Ritenuto responsabile di una tentata rapina alla filiale della Banca di Arborea a Santa Giusta, in provincia di Oristano, è stato arrestato dai carabinieri a Cagliari mentre tentava di salire su un traghetto per Civitavecchia e forse raggiungere i genitori che abitano ancora nella nostra provincia. Le manette sono scattate lunedì sera, mentre il suo complice - Antonio Marras - era stato fermato in flagranza di reato.



Per l'omicidio del 48enne di Toscolano Maderno, Orrù venne condannato in primo grado a 30 anni di carcere. Pena poi ridotta a 18 anni di reclusione al termine del processo di appello. Felicini venne ucciso fuori dalla sua gioielleria, davanti al figlio di soli 16 anni: tentò di impedire la fuga dei banditi che si erano introdotti nel suo negozio e venne raggiunto da 4 colpi di pistola, di cui due mortali.