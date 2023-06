Malore mentre passeggia, Marco crolla a terra e muore a 52 anni

Si è sentito male mentre passeggiava in Via Nazionale a Costa Volpino, non lontano dal porto: improvvisamente è crollato a terra, privo di sensi. Sono stati i passanti a dare l'allarme al 112: inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo. È morto così, stroncato probabilmente da un infarto, il 52enne Marco Erasmo Moscardi: abitava a Breno.

La mobilitazione è scattata poco dopo le 17.30 di martedì. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza dello Sma di Pisognoe, oltre all'elisoccorso decollato da Bergamo. Moscardi come detto è stato rianimato a lungo, ma senza successo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: il caso è stato archiviato come morte naturale.