🔴 Il dramma di Marco, papà di due ragazzi: morto dopo un volo nel vuoto di 200 metri

È il giorno del dolore a Gussago e Marone per la scomparsa di Marco Cirelli, 66 anni, morto a seguito di un tragico incidente in montagna: mercoledì pomeriggio era in compagnia di amici sul Pizzo Badile camuno, in territorio di Ceto, quando è scivolato dal sentiero ed è precipitato per oltre 200 metri in un canale impervio. È stato poi ritrovato ormai senza vita dai soccorritori.

Sabato mattina il funerale

La salma è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale Richiedei di Gussago: visite consentite dalle 9 alle 19. Il funerale sarà invece celebrato sabato mattina, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Sale a Gussago: si proseguirà poi per il tempio crematorio. Marco Cirelli lascia nel dolore i giovani figli Daniele e Andrea, il fratello Alessandro, la compagna Duska.

Originario di Gussago, da tempo abitava a Marone: lavorava per un’azienda di Roncadelle. Grande appassionato di montagna, non disdegnava escursioni, gite e trasferte non appena ne aveva il tempo. La foto che accompagna il necrologio lo ritrae con un gigantesco fungo in meno: altra sua passione che gli procurava grande soddisfazione.