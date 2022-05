Ragazzo tenta il suicidio in casa, poi corre in strada a chiedere aiuto

Dopo aver tentato di togliersi la vita tra le mura della sua abitazione, è sceso in strada in preda a un forte stato di agitazione. È quanto successo a Marcheno nella serata di giovedì. Erano da poco passate le 19.30, quando un 23enne è uscito dalla sua casa ancora in forte stato confusionale. Completamente fuori di sé, è stato immediatamente aiutato da un uomo residente nella zona, che ha chiamato i soccorsi allertando il numero unico per le emergenze.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri: ai militari e ai sanitari che lo hanno soccorso, il giovane avrebbe rivelato che – poco prima – aveva tentato di farla finita. Per fortuna, il tentativo non è andato a buon fine: in preda al panico e alla disperazione, il 23enne è quindi corso in strada. Una volta calmato, e rassicurato, è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso. Non avrebbe riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in codice giallo.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno poi permesso di fare luce su quanto accaduto all'interno dell'appartamento.