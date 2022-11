Marito, moglie, hashish e cocaina: gli sposini nascondevano 22 chili di droga

Una coppia di giovanissimi sposini (meno di 50 anni in due) e 22 chili di droga tra hashish e cocaina: quanto basta per far scattare prima le manette, per entrambi, e poi una pesante doppia condanna. Erano stati fermati dai carabinieri mentre stavano rincasando a Marcheno, nel luglio di un anno fa: alla guida dell'auto c'era la ragazza, di fianco a lui il marito. Nella perquisizione della vettura i militari trovarono una dozzina di panetti di cocaina per un totale di 11 chili di sostanza stupefacente.

Non fu un caso, ma la conclusione di una più vasta indagine partita dalla provincia di Bergamo e che aveva già portato ad altri arresti. Gli accertamenti sono proseguiti anche a casa: nella disponibilità della coppia, nascosti sotto il letto, vennero trovati altri 11 chili di droga, stavolta hashish, e migliaia di euro in contanti.

Le condanne

Furono entrambi arrestati: il marito in carcere, la moglie ai domiciliari. Ora si è arrivati al processo: la pubblica accusa aveva chiesto 13 anni per lui e 5 anni per lei. Il giudice ha deciso diversamente, riconsiderando il fatto che tutti e due fossero incensurati. Ma le condanne sono comunque significative: 8 anni per il marito e 2 anni e 8 mesi per la moglie. Quest'ultima è stata in parte scagionata: a quanto pare, infatti, sembra non sapesse che in auto ci fosse tutta quella cocaina.