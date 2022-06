Lite per un sorpasso: uomo schiaffeggiato con violenza in mezzo alla strada

Scene di (stra)ordinaria follia nel centro abitato di Marcheno. Un banale litigio tra due automobilisti è sfociato in una folle aggressione. Ad avere la peggio è stato un uomo di 37 anni: sarebbe stato preso a schiaffi dal conducente di un’altra macchina. Nulla di grave, per fortuna: solo qualche lieve contusione, poi medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Gardone Val Trompia.

Tutto è accaduto, vero le 6.15 di mercoledì mattina, lungo via Vittorio Bachelet. Non si conoscono le generalità dei due uomini: la lite sarebbe stata scatenata da un sorpasso azzardato di uno dei due. Una manovra imprudente che non avrebbe provocato incidenti, ma che ha scatenato le ire di uno dei due automobilisti: pare siano volati un po’ di insulti e le classiche "clacsonate", prima che i due inchiodassero le auto in mezzo alla strada e scendessero dai rispettivi veicoli.

Sarebbero volate parole grosse, poi la lite è degenerata in pochi istanti, e uno dei due uomini sarebbe passato alle vie di fatto, rifilando - pare - due ceffoni all’altro. Poco dopo è scattata la chiamata al numero unico delle emergenze. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza. I militari hanno sedato gli animi agitati, identificato i protagonisti della zuffa e, infine, raccolto le loro testimonianze. I sanitari hanno invece prestato le prime cure al 37enne aggredito a suon di schiaffi e poi provveduto a trasportarlo all’ospedale di Gardone Val Trompia, per gli accertamenti del caso.

Caso chiuso, per chi indaga: le lesioni riportare dal 37enne sono infatti troppo lievi per far scattare un’indagine d’ufficio. Spetterà a lui decidere se archiviare la questione o denunciare l’altro automobilista.