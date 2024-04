Genitori e figli picchiati dalla baby gang: "Si sono vantati sui social"

Un’intera famiglia (genitori e figli) picchiata da una baby gang: è successo il 4 aprile scorso a Marcheno, al parco di fianco alla chiesa parrocchiale, e su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri. Gli aggrediti sono mamma, papà e figli di 20 e 22 anni di cui uno disabile, residenti a Gardone Valtrompia: gli aggressori un gruppo di almeno una ventina di ragazzi. Questi ultimi, componenti della presunta “banda”, solo pochi giorni avrebbero rubato una cassa musicale portatile – del valore di oltre 400 euro – a uno dei due figli della coppia. Tutta la famiglia si è allora presentata al parco per tentare di risolvere la questione.

Purtroppo è finita male, molto male: sarebbero stati tutti aggrediti, ad avere la peggio il padre e il figlio maggiore, che potrebbero essere stati colpiti (o quantomeno minacciati) anche con bottiglie di vetro e mazze da baseball. Tra ferite lievi e meno lievi, genitori e figli sono stati costretti a farsi medicare al pronto soccorso: tempo poche ore e hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. Alcuni ragazzi coinvolti nell’aggressione sarebbero già stati identificati.

La lettera del sindaco

“Si sono vantati sui social di aver battuto il rivale e di avergli procurato 7 punti di sutura in testa – scrive il sindaco di Marcheno, Diego Bertussi, in una lettera rivolta a una cittadinanza –. Vi scrivo a seguito dei fatti incresciosi avvenuti il 4 aprile, dei quali sono stati vittime un ragazzo diversamente abile e la sua famiglia. Il fenomeno delle baby gang è tristemente diffuso in tutta Italia e questa volta ha purtroppo toccato direttamente il nostro Comune. Questa banda di giovani sta arrecando grave turbamento alla tranquillità dei cittadini di Marcheno, creando una preoccupazione diffusa nella popolazione che non si sente sicura nemmeno di fare due passi fuori casa”.

“L’amministrazione comunale – continua il sindaco – è molto dispiaciuta e sta attivando ogni misura utile a contrastare il fenomeno prima che possano subentrare ulteriori problematiche. In particolare, saranno incrementati i controlli e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, al fine di garantire maggiore sicurezza. Stiamo anche provvedendo alla modifica del Regolamento di Polizia urbana, per dare più margine di manovra alle autorità, eventualmente anche introducendo l’ordine di allontanamento e il daspo urbano”.