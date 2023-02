Calcinato: vicesindaco e assessore, è morto Marcello Goddini

La comunità di Calcinato piange la scomparsa di Marcello Goddini, morto a 84 anni dopo una lunga malattia: lascia nel dolore la moglie Anna, i figli Enrico con Loredana e Tiziana con Ronny, gli adorati nipoti Dylan e Gabriel, la sorella Clelia. La salma riposa nella Casa funeraria Pastori di Via Quintino Sella (visite dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19): il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Ponte San Marco.

Volto noto della politica locale e storico militante del Psi, il Partito socialista italiano, dal 1980 al 1995 fu protagonista del consiglio comunale di Calcinato, eletto in maggioranza per tre mandati consecutivi e nominato prima vicesindaco e poi assessore, con deleghe alla Sanità, ai Servizi sociali, ai Lavori pubblici. Viene ricordato per il suo impegno nel sociale: è stato tra i promotori del primo centro sociale per anziani del paese.