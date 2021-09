Brutto infortunio in azienda: operaio cade dal camion e batte la testa con violenza

Lunedì 14 settembre, un bresciano di 57 anni è rimasto ferito mentre stava lavorando in un’azienda agricola in via Senga a Marcaria, in provincia di Mantova.

Erano da poco passate le 8: il 57enne stava scaricando provviste alimentari su un camion, quando ha fatto un passo indietro ed è caduto rovinosamente di sotto, battendo la testa; non aveva azionato il carrello che permette di far scendere la pedana a terra.

Per i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza, insieme ai tecnici dell’Ats Mantova. Dopo essere stato medicato dai sanitari, il 57enne è stato portato in codice giallo all’ospedale di Mantova. Presenti sul posto anche i carabinieri di Viadana.