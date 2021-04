Si arrampica sui bancali, precipita e viene travolto: grave bimbo di 6 anni

Sono gravi le condizioni del bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio è stato travolto da un bancale in legna: è ricoverato in ospedale a Bergamo

Sono gravi le condizioni del bambino di appena 6 anni che nel tardo pomeriggio di mercoledì è stato travolto da un bancale di legno, nell'azienda agricola di famiglia a Gabbiana di Marcaria, nel Mantovano: il piccolo è ora ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo, trasferito in ospedale con l'elisoccorso decollato da Brescia. Con il passare delle ore si segnalano già importanti miglioramenti.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 19.30 dalla società agricola Allegri Guglielmo e Luca: pare che il bimbo si fosse avvicinato all'area di cantiere interna, dove si lavora per l'ampliamento dell'azienda, e si sia arrampicato su una pila di bancali in legno. Arrivato in cima, avrebbe perso l'equilibrio precipitando di sotto, e finendo travolto dal peso della legna.

Liberato e subito trasferito in ospedale

Per lunghi attimi si è temuto il peggio. Il padre, titolare della società agricola, ha assistito alla scena da poche decine di metri di distanza e ha subito chiamato aiuto. Il bimbo è stato liberato e medicato sul posto da un'ambulanza dei volontari di Porto Mantovano, poi caricato sull'elicottero arrivato da Brescia. E' arrivato in ospedale poco prima delle 9: la buona notizia è che sia stato ricoverato in codice giallo. Dunque non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri della compagnia di Viadana.