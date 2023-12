Ragazzina scomparsa: ricerche senza sosta in tutta Lombardia

Ricerche senza sosta, in Vallesabbia, sul Garda e nel resto della Lombardia, con segnalazioni che giungono anche da Milano. Il destino di Maram, ragazza quindicenne di origini marocchine, preoccupa sempre più, anche in considerazione che è trascorsa ormai una settimana dalla sua scomparsa.

La quindicenne sabato scorso, 16 dicembre, sarebbe fuggita di casa, a Nozza di Vestone, dove vive con la mamma e i fratelli, una femmina e un maschio (il padre è mancato). La giovane frequenta l’istituto di istruzione superiore Perlasca di Idro. L'ultimo avvistamento verificato, sabato mattina quando è uscita con un’amica, per poi prendere una corriera diretta a Brescia: il suo cellulare sarebbe stato ritrovato sulla corriera, ma di lei si sono perse le tracce.

Alta un 1 metro e 62, Maram ha capelli neri lisci, ed occhi neri. Quando è scomparsa indossava una tuta bianca di marca Lacoste. Del caso si è occupata anche la trasmissione tv «Chi l'ha visto?». L'ipotesi più probabile è quella di un allontanamento volontario, per ragioni di cuore, per la ricerca di libertà, oppure su invito di qualche amico. I suoi familiari fanno l'appello a chiunque fosse in possesso di sue notizie, invitando a chiamare il 351-3385080, oppure il 112.