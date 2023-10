Addio a Mara, giovane mamma stroncata dalla malattia

Uccisa da un male incurabile, a soli 44 anni: questo il triste destino di Mara Zanini, giovane mamma residente a Castrezzato, ma originaria di Chiari. Si è spenta venerdì, dopo aver lottato contro un carcinoma: un tumore aggressivo che non le ha purtroppo lasciato scampo. Una battaglia senza tregua, dopo la nefasta diagnosi: cure, terapie, ospedali. Fino al tragico epilogo.Â

Mara era molto conosciuta a Castrezzato, dove viveva con la sua famiglia. Lascia nel dolore il marito Mauro, la figlioletta Ginevra, il fratello Marco (consigliere del Comune della Bassa) e la mamma Maria Rosa. I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 ottobre, quando una folla commossa riempirà la chiesa parrocchiale per darle l'ultimo saluto.

Nonostante la malattia, Mara non si è mai fermata: molto attiva in paese, era sempre in prima fila quando c’era da dare una mano, soprattutto per aiutare e sostenere animali in difficoltà : "Ti ricorderò sempre con il tuo bellissimo sorriso", si legge tra i tanti affettuosi messaggi di cordoglio apparsi online dopo la diffusione della triste notizia della scomparsa.