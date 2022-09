Bidella stroncata dalla malattia, lacrime a scuola: "Continua a sorriderci da lassù"

Solare, coraggiosa, premurosa: il suo sorriso accogliente è stato prezioso per generazioni di bambini e per le loro mamme. È profondo il cordoglio per la scomparsa di Mara Razzini: per molti anni è stata l'angelo custode delle scuole dove aveva lavorato come collaboratrice scolastica.

Si è spenta nei giorni scorsi, dopo avere lottato a lungo, con tenacia e coraggio, contro un brutto male.

Aveva 59 anni, la maggior parte dei quali trascorsi tra i corridoi e le aule di numerose scuole della provincia. Molto conosciuta e amata a Nuvolera, comune dove viveva, ha trascorso gli ultimi anni a prendersi cura dei bimbi della materna di Ciliverghe di Mazzano. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in entrambi i paesi, lasciando sgomente le tantissime ex colleghe.

"Cara Mara, continua a sorriderci da lassù", si legge sulla pagina web dell'istituto comprensivo di Mazzano.

Su Facebook il ricordo commosso delle amiche e delle maestre incontrate nelle diverse scuole dove aveva lavorato. "Dolce Mara, ci siamo salutate a giugno per rivederci a settembre, invece quest'anno non sei venuta a darci il buon anno scolastico. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la gioia di vivere che trasmettervi nonostante le difficoltà. Riposa in pace anima buona", scrive un'insegnante su Facebook.

"Mi piace pensare che tu sia partita per un lungo viaggio indossando il tuo meraviglioso sorriso, e Dio solo sa quanto lo sia, con quel sorriso ci puoi illuminare un intero edificio, perché non posso credere che il mondo debba fare a meno di te, della tua bellezza, forza e coraggio", si legge ancora sui social.

Tutta Nuvolera si sta stringendo attorno ai familiari della donna, che lascia nel dolore il marito e due figli, e ha partecipato all'ultimo saluto. Il funerale è stato celebrato alle 10 di oggi, mercoledì 14 settembre, nella chiesa parrocchiale del paese.