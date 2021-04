Stroncata dalla malattia, maestra muore a 59 anni: tutta la scuola in lutto

Se n'è andata ancora alla fine di marzo, stroncata a 59 anni da una malattia con cui lottava da tempo, e che purtroppo non le ha lasciato scampo. Ma la maestra Manuela Benedetti è stata ricordata anche in questi giorni, in occasione del rientro a scuola dei “suoi” bambini e dei colleghi dell'Istituto comprensivo Est 1.

Lavorava alla scuola elementare di Via del Verrocchio, dove ha lasciato un segno indelebile. In tal senso il commosso ricordo del dirigente scolastico, Gaetano Greco: “Era una persona tutta d'un pezzo – scrive il preside – e quindi decisa, professionale, innamorata del suo lavoro, formatrice di bambini nella nostra scuola e di adulti in università”.

“Sono contento di averla conosciuta, e voglio esprimere la stima di tutta la scuola per il suo lavoro e per la sua persona. Porgo le condoglianze più sentite e l'abbraccio della comunità alla famiglia, alle colleghe più vicine, ai bambini e alle famiglie delle sue classi, che se da una parte ne sentiranno la mancanza, dall'altra ne conserveranno la presenza, felici di aver condiviso con lei una parte del percorso della loro vita”.